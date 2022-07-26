Сын Анастасии Решетовой заподозрил маму в беременности

Модель Анастасия Решетова рассказала о своей беременности. Бизнесвумен призналась, что её сын Ратмир начал задавать ей неудобные вопросы. Недавно он, например, заподозрил, что у него скоро родится брат или сестра. Ребенок сделал такой вывод, обратив внимание на изменения в фигуре его матери. Решетова поделилась с публикой забавными подробностями диалога с 2,5-летним сыном. Бывшая невеста Тимати некоторое время назад ощутимо поправилась, из-за чего у неё появился небольшой живот. Обычно подобные перемены во внешности вызывают много вопросов со стороны поклонников, но в этот раз Ратмир их опередил. С присущей детям непосредственностью он спросил у матери, не беременна ли она. «Мам, а почему у тебя пузо? Там что, ещё один малыш живет?»— пересказала Решетова слова ребенка.Анастасия уточнила, что не находится в ожидании чуда. Мол, разговор с Ратмиром она процитировала ради смеха. «Он любит меня троллить таким образом», — говорит бывшая невеста Тимати. На самом деле после таких вопросов, кажется, любая женщина захочет сесть на диету. И Решетова наверняка уже скорректировала план питания и тренировок на ближайшее время. Между прочим, нынешняя возлюбленная Тимати Валентина Иванова поражает окружающих своей идеальной формой. Недавно комплимент ей сделала даже мать рэпера, позавидовавшая фигуре модели. Иванову, кстати, в СМИ часто называют копией красавицы Ирины Шейк. Внешне они, может, и похожи, но по популярности их даже смешно сравнивать.