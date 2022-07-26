Тарасов подает на Лейбман в суд

Не так давно разыгрался новый скандал, связанный с футболистом Дмитрием Тарасовым. На сей раз его обвинила в измене блогер Ольга Лейбман. Спортсмен не стал терпеть ложь и решил подать на женщину в суд, так как она опорочила его честь и достоинство.

Напомним, что ранее Ольга рассказывала в личном блоге о похождениях Дмитрия, и даже пожалела его женщин: и жену Анастасию Костенко, и бывшую жену Ольгу Бузову, которая, к слову, также обвиняла супруга в неверности. По словам Ольги, Тарасов пришел заниматься в спортклуб, в котором занимается Лейбман – ранее блогер футболиста тут не видела. Дмитрий начал просто «пожирать» взглядом всех присутствующих девушек. А в итоге взял телефон у симпатичной фигуристой блондиночки.

«Наверно, хотел позаниматься в индивидуальном порядке», - пошутила тогда Лейбман.

Дмитрий не стал замалчивать ситуацию и отреагировал на рассказ Ольги, дав свой комментарий в личном блоге. Он отметил, что в клубе занимается уже 5 лет, практически с самого его открытия, а ту женщину, что оклеветала его, тоже видел впервые. Позже он узнал, что она занимается всего 2 года, но ранее они никогда не пересекались.





Тарасов отметил, что единственная девушка, с которой он общался – его тренер Кристина, под руководством которой он тренируется все эти годы. К слову, она подходит под описание той самой миловидной блондинки.

Дмитрий отметил, что в тот день действительно занимался в клубе. Он подошел к Кристине, которая занималась с клиенткой, она спросила, почему тот долго не был в зале, мужчина ответил и ушел по своим делам.

К слову, по словам футболиста, если у кого-то была цель поссорить его с любимой женой, то она сорвалась. Дмитрий заявил, что Анастасия только посмеялась над данным видео. Но то, что его присылают в личку и ей, и самому Тарасову, футболиста раздражает.





«Меня постоянно хотят поймать на чем-то, хотят испортить отношения в моей семье или просто попиариться», - отмечает футболист.

Дмитрий не думает вот так оставлять это дело. Он намерен подать на Ольгу Лейбман в суд, так как по действующему контракту футболист не должен участвовать ни в каких публичных скандалах. Данная история может сильно отразиться на его денежных бонусах, что, безусловно, не очень приятно. Именно поэтому спортсмен так печется о своей репутации и не может простить блогера за клевету.