Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть нашим спортсменам

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение наших спортсменов от участия в соревнованиях. Татьяна Анатольевна все не может прийти в себя после того, как наших фигуристов отстранили от международных соревнований. Тренер считает, что это было сделано ради устранения сильнейших соперников, коими считаются спортсмены РФ. Татьяна Тарасова пыталась сделать все, чтобы российские фигуристы снова могли принимать участие в соревнованиях за границей, но пока все старания тренера тщетны. «Нет, это вообще, я сколько живу на свете такого еще не видела. Нас отстраняли когда-то, но такого не было, нет. Так безнадежно, никогда. У них прямо линия, они не слышат ничего. Все равно не понимаю, за что таких деток. Я им писала: «За что?» За что вот таких крошек, которые могут у всех выиграть? Они хотят, чтобы русские немножко успокоились. Но мы беспокойный народ. Мы же им не дадим… А выпустят нас когда — выйдем, вообще, как звери, все унесем», — уверенно заявили 75-летняя Татьяна Анатольевна в разговоре с Этери Тутберидзе на Первом канале.Этери Георгиевна поддерживает слова коллеги, но тоже пока не может ничего предпринять для урегулирования сложившейся ситуации. «Они объединились. Нет ничего лучше, чем дружить против», — подчеркнула Тутберидзе. Напомним, отмена российских фигуристов началась 1 марта текущего года из-за происходящего в мире. Такое решение принял международный союз конькобежцев. «В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать российских и белорусских спортсменов и не разрешать им участие. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — заявили чиновники, при этом не уточняя, какую опасность несут наши и белорусские фигуристы цитирует «Чемпионат».