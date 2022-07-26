Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть нашим спортсменам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть нашим спортсменам

Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть нашим спортсменам

Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть нашим спортсменам
Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение наших спортсменов от участия в соревнованиях. Татьяна Анатольевна все не может прийти в себя после того, как наших фигуристов отстранили от международных соревнований. Тренер считает, что это было сделано ради устранения сильнейших соперников, коими считаются спортсмены РФ. Татьяна Тарасова пыталась сделать все, чтобы российские фигуристы снова могли принимать участие в соревнованиях за границей, но пока все старания тренера тщетны. «Нет, это вообще, я сколько живу на свете такого еще не видела. Нас отстраняли когда-то, но такого не было, нет. Так безнадежно, никогда. У них прямо линия, они не слышат ничего. Все равно не понимаю, за что таких деток. Я им писала: «За что?» За что вот таких крошек, которые могут у всех выиграть? Они хотят, чтобы русские немножко успокоились. Но мы беспокойный народ. Мы же им не дадим… А выпустят нас когда — выйдем, вообще, как звери, все унесем», — уверенно заявили 75-летняя Татьяна Анатольевна в разговоре с Этери Тутберидзе на Первом канале.
Этери Георгиевна поддерживает слова коллеги, но тоже пока не может ничего предпринять для урегулирования сложившейся ситуации. «Они объединились. Нет ничего лучше, чем дружить против», — подчеркнула Тутберидзе. Напомним, отмена российских фигуристов началась 1 марта текущего года из-за происходящего в мире. Такое решение принял международный союз конькобежцев. «В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать российских и белорусских спортсменов и не разрешать им участие. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — заявили чиновники, при этом не уточняя, какую опасность несут наши и белорусские фигуристы цитирует «Чемпионат».
# Шоу-бизнес Тарасова Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

В будущем мировой экономики усомнились
В будущем мировой экономики усомнились
Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть нашим спортсменам
Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть
Шаман рассказал, как с ним общалась Алла Пугачева
Шаман рассказал, как с ним общалась Алла Пугачева
Максима Галкина предлагают выпороть
Максима Галкина предлагают выпороть
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Лариса Гузеева показала Ларису Удовиченко в естественном виде
Лариса Гузеева показала Ларису Удовиченко в естественном виде
На фоне ограничения поставок газа Германия передает Украине РСЗО Mars II
На фоне ограничения поставок газа Германия передает Украине РСЗО Mars
Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоу
Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоу
В Иркутске начнут строить многоквартирный дом для аренды жилья для бюджетников
В Иркутске начнут строить многоквартирный дом для аренды жилья для
В Саудовской Аравии построят 120-километровый зеркальный небоскреб за $1 триллион (3 фото)
В Саудовской Аравии построят 120-километровый зеркальный небоскреб за
Xbox объявил о старте Summer Spotlight — 75+ релизов менее чем за 2 месяца
Xbox объявил о старте Summer Spotlight — 75+ релизов менее чем за 2
Пиар-директор Бузовой накинулся на Поплавскую
Пиар-директор Бузовой накинулся на Поплавскую

Топ на сегодня

Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона сериала «Дылды»
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии группировки «О»
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)

Еще по теме

Татьяна Тарасова не успела выти из больницы, как ее снова госпитализировали
Татьяна Тарасова в шоке от допинг скандала на Олимпиаде
Татьяна Тарасова высказалась о своей болезни
Сегодня вечером - Татьяна Тарасова (26.11.2017)