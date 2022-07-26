Tetra Pak передаст российский бизнес местному менеджменту
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Tetra Pak передаст российский бизнес местному менеджменту

Tetra Pak передаст российский бизнес местному менеджменту

Шведская компания Tetra Pak объявила, что покидает российский рынок и передаст подразделение в РФ местному менеджменту. Причины такого решения руководство компании объяснило влиянием экспортных ограничений в отношении РФ, из-за которых компания не может продолжать операционную деятельность.

"Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков".

Напомним, что в апреле компания запретила своему заводу в московской области печатать упаковку для кефира и ряженки. В июне власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать продукцию в РФ.


Ранее норвежский производитель упаковки Elopak также продал российский бизнес местному менеджменту. В России на фоне ухода этих компаний начался эксперимент по замещению зарубежной упаковки для продуктов собственными аналогами. Так, компании группы Mondi, которой принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — целлюлозно-бумажный комбинат в Коми, вместе с производителями молочных продуктов стали участниками этого эксперимента. Как указывала вице-премьер Виктория Абрамченко, выход продукции в серийное производство может ожидаться уже в 2022 году.

"Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, "экологичной", но она будет наша, отечественная", - указывала Абрамченко.

Она также пообещала, что на качестве продукции, расфасованной в российскую упаковку, изменения не скажутся, а "возвращаться в алюминиевые бидоны" не придется. Кроме того, вместе с наращиванием производства упаковки тестируются и отечественные краски. Этот товар также включен в список для параллельного импорта.

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По материалам: uposters.ru

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