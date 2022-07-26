Трейдер рассказал о перспективах цены биткоина после провала отметки $21 000
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Трейдер рассказал о перспективах цены биткоина после провала отметки $21 000

Трейдер рассказал о перспективах цены биткоина после провала отметки $21 000


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Цена не смогла закрепиться над зеркальным уровнем $21 100-$21 600. Этот диапазон представляет собой сопротивление, причем достаточно сильное.


Данные: TradingView.

На данный момент цена тестирует PoC всего диапазона. Определенная реакция может быть в пользу роста, но признаков наличия покупателя пока нет (отсутствуют свечные и объемные формации). 


На недельном таймфрейме наблюдается медвежье поглощение. Также сформирована восходящая фигура расширения, которая обычно отрабатывает вниз.


Важно следить за нижней границей основного скопления объемов по профилю. 


При появлении свечных/объемных формаций в отмеченном на графике синем прямоугольнике (реакция на VAL, Value Area Low), цена может подняться к верхней границе месячного диапазона (красная зона сопротивления).


В случае отсутствия реакции в «синей коробочке», цена пойдет сносить два каскада, отмеченных красными линиями.

# Экономика теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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