Трейдер рассказал о перспективах цены биткоина после провала отметки $21 000

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

Цена не смогла закрепиться над зеркальным уровнем $21 100-$21 600. Этот диапазон представляет собой сопротивление, причем достаточно сильное.

Данные: TradingView.

На данный момент цена тестирует PoC всего диапазона. Определенная реакция может быть в пользу роста, но признаков наличия покупателя пока нет (отсутствуют свечные и объемные формации).

На недельном таймфрейме наблюдается медвежье поглощение. Также сформирована восходящая фигура расширения, которая обычно отрабатывает вниз.

Важно следить за нижней границей основного скопления объемов по профилю.

При появлении свечных/объемных формаций в отмеченном на графике синем прямоугольнике (реакция на VAL, Value Area Low), цена может подняться к верхней границе месячного диапазона (красная зона сопротивления).

В случае отсутствия реакции в «синей коробочке», цена пойдет сносить два каскада, отмеченных красными линиями.