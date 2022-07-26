Тренер по фигурному катанию Елена Водорезова госпитализирована с коронавирусом
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Тренер по фигурному катанию Елена Водорезова госпитализирована с коронавирусом

Тренер по фигурному катанию Елена Водорезова госпитализирована с коронавирусом

Елена Водорезова попала в одну из столичных больниц. Ее состояние оценивают как средней тяжести. За звездой фигурного катания круглосуточно присматривают врачи.


59-летней Елене Водорезовой диагностировали коронавирусную инфекцию. Фигуристка в состоянии средней тяжести из-за сопутствующих недугов. Напомним, спортсменку с 15 лет мучают боли в суставах.

«Сначала заболел палец. Я смеялась — думала, что просто ушибла его при падении на лед. А некоторое время спустя, когда мы были на сборе в Запорожье, заболели все мелкие косточки кисти. Мне попытались их размассировать, я не выдержала боли и закричала. Когда массажист услышал, что боль давняя и постоянная, он даже массаж не закончил — сгреб меня в охапку и повез в местную больницу. Там сделали анализ крови и определили ревматоидный полиартрит», — рассказывала Водорезова в одном из интервью.

При таком диагнозе постоянные нагрузки могли привести к инвалидности, но Елена Германовна наотрез отказалась уходить из спорта. Фигуристка лишь перестроила тренировочный процесс и снизила прыжковые упражнения.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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