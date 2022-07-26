Трое военнослужащих Росгвардии Ангарска погибли во время спецоперации на Украине

При выполнении служебно-боевых задач во время специальной военной операции на Украине 13 июля героически погибли военнослужащие воинской части Росгвардии Ангарска сержант Ахмед Магомедов, рядовые Иван Максимов и Игорь Мекляев. Мужчины получили несовместимые с жизнью ранения, сообщает портал Angarsk38. Информацию о гибели военнослужащих журналисту IRK.ru подтвердили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.

Иван Андреевич Максимов родился в поселке Кутулик Аларского района. По специальности – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. На срочную службу в армию призван в апреле 2017 года, контракт заключил в 2018 году. Ему было 24 года. У Ивана Андреевича остались родители, жена и ребенок. Похоронен в поселке Кутулик.

Игорь Андреевич Мекляев родился 6 марта 1992 года в Боханском районе, получил неполное среднее образование. В мае 2010 года его призвали в армию. После возвращения работал стропальщиком в АО «Нефтечонскнефтегаз». На военную службу по контракту мужчина поступил в 2017 году. Прощание с ним состоялось 21 июля в Ангарске. Игорь Мекляев похоронен на кладбище «Березовая роща». У Игоря Андреевича остались родители, жена и двое детей.

Ахмед Гамзатович Магомедов родился в Буйнакске республики Дагестан в 1984 году. По образованию – тракторист-машинист сельскохозяйственных производств. В армию был призван осенью 2003 года военным комиссариатом республики Дагестан. После демобилизации работал на фабрике мороженого «Ангария», затем в фирме «СВК-Ангарск» и «Тинигр». На службу по контракту поступил в августе 2009 года. У Ахмеда Гамзатовича остались родители, жена, двое детей. Его похоронили на родине, в республике Дагестан.

Соболезнования семьям погибших выразили мэр Ангарского округа Сергей Петров, председатель думы Ангарска Александр Городской, родные, друзья, коллеги и сослуживцы.