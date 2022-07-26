Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии отказом поддержать их членство в НАТО
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Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии отказом поддержать их членство в НАТО

Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии отказом поддержать их членство в НАТОЭрдоган отказался поддержать членство Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения обязательств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT вновь пригрозил Швеции и Финляндии отказом поддержать их членство в НАТО до выполнения этими странами взятых на себя обязательств по борьбе с терроризмом. Его слова приводит ТАСС.

«До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», — подчеркнул глава государства.

Эрдоган добавил, что вступление в альянс является не таким простым делом, как кажется, и меморандум, подписанный в Мадриде, был только приглашением. Турецкий лидер указал, что если ситуация не изменится, Анкара не одобрит протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.

Эрдоган уже выступал с подобным заявлением 18 июля. Он заявил, что Турция придерживается очень четкой позиции и готова заморозить этот процесс в случае отказа северных стран выполнять поставленные условия.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу.

Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. В первый день саммита альянса сторонам все же удалось прийти к соглашению. Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, а также отказались поддерживать движение проповедника Фетхуллаха Гюлена.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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