Устькутянка получила условный срок за контрабанду таблеток для похудения
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Устькутянка получила условный срок за контрабанду таблеток для похудения

Устькутянка получила условный срок за контрабанду таблеток для похудения

Усть-Кутский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней жительницы Усть-Кутского района. Она признана виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ», частью 3 статьи 234 «Незаконное приобретение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ», частью 3 статьи 30 – частью 3 статьи 234 УК РФ «Покушение на незаконное приобретение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ», частью 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем». Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в период с марта по июль 2019 года подсудимая, преследуя личные корыстные интересы, приобрела через интернет в Таиланде более 300 граммов сильнодействующих препаратов для снижения массы тела «Лида», «Лишоу», «Липо 8». Таблетки содержат в составе сильнодействующее вещество – сибутрамин. Женщина незаконно продавала препарат жительницам Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов России.

Всего женщина отправила в адрес потребителей шесть посылок с препаратами. Еще двадцать две посылки она подготовила к отправке, однако незаконные действия пресекли сотрудники таможенных органов и транспортной полиции.

Полученные от преступной деятельности 84 тысячи рублей подсудимая ввела в легальный оборот путем приобретения иностранной валюты. Женщина признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Осетровской транспортной прокуратуры признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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По материалам: irk

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