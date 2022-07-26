В будущем мировой экономики усомнились
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В будущем мировой экономики усомнились

В будущем мировой экономики усомнилисьМВФ снизил прогноз по росту мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) усомнился в будущем мировой экономики, снизив прогноз по темпам ее роста до 3,2 процента по итогам 2022 года, что на 0,4 процентных пункта ниже предыдущей версии прогноза, говорится на сайте организации.

По прогнозу МВФ, в 2023 году рост глобального ВВП составит 2,9 процента вместо 3,8 процента в прежней версии. Среди главных причин слабого роста авторы указывают высокую инфляцию, замедление экономической активности в Китае и российскую спецоперацию на Украине.

«За предварительным восстановлением в 2021 году последовали все более мрачные события в 2022 году», — говорится в отчете. Авторы подчеркивают, что упоминавшиеся ранее негативные факторы уже начинают реализовываться.

Отмечается, что ожидаемое замедление роста станет первым с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Также специалисты МВФ не исключают еще более пессимистичного сценария, при котором глобальная экономика вырастет по итогам 2022 года лишь на 2,6 процента и на два процента в 2023-м.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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