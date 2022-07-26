В Иркутске начнут строить многоквартирный дом для аренды жилья для бюджетников
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В Иркутске начнут строить многоквартирный дом для аренды жилья для бюджетников

В Иркутске начнут строить многоквартирный дом для аренды жилья для бюджетников

Многоквартирный дом для аренды жилья для бюджетников начнут строить в Иркутске до конца 2022 года. Такое решение приняли на совещании, которое провел заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для развития рынка арендного жилья Иркутская область и АО «ДОМ.РФ» подписали план мероприятий по строительству арендного жилья. Он утвержден распоряжением губернатора региона Игоря Кобзева. Завершить строительство первого такого дома в Иркутске планируется уже в 2024 году.

По итогам совещания приняли решение о том, что в стоимость квадратного метра для заключения договора долевого участия будет включена не только чистовая отделка, но и вся необходимая бытовая техника и мебель. Администрации Иркутска поручено провести работу по замене вида разрешенного использования на землю, планируемую под арендное жилье. Застройщику предложили до конца декабря разработать проектно-сметную документацию и в декабре, получив разрешение на строительство, выйти на участок.

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По материалам: irk

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