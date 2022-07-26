В Иркутске пройдет экскурсия по первому в мире криптомузею

30, 31 июля в Иркутске пройдут экскурсии по первому криптомузею в мире. Экскурсия пройдет в 15:00 в центре современного искусства «Огонь» по адресу Марата, 11. Цена билета — 300 рублей. Информация об этом появилась в группе «ЦСИ Огонь» Вконтакте.

В музеи расскажут, что такое «крипта», « майнинг», про работу майнинговых ферм и отелей, чем Иркутск привлекает криптоэнтузиастов. Также пройдет экскурсия по выставке «Лично о наличном».