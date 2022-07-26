В Иркутске пройдет экскурсия по первому в мире криптомузею
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутске пройдет экскурсия по первому в мире криптомузею

В Иркутске пройдет экскурсия по первому в мире криптомузею

30, 31 июля в Иркутске пройдут экскурсии по первому криптомузею в мире. Экскурсия пройдет в 15:00 в центре современного искусства «Огонь» по адресу Марата, 11. Цена билета — 300 рублей. Информация об этом появилась в группе «ЦСИ Огонь» Вконтакте.

В музеи расскажут, что такое «крипта», « майнинг», про работу майнинговых ферм и отелей, чем Иркутск привлекает криптоэнтузиастов. Также пройдет экскурсия по выставке «Лично о наличном».

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Xbox начинает тестировать новые значки на играх на Xbox One и Xbox Series X | S
Xbox начинает тестировать новые значки на играх на Xbox One и Xbox
В Москве прошел посвященный Единому дню голосования круглый стол
В Москве прошел посвященный Единому дню голосования круглый стол
В Иркутске пройдет экскурсия по первому в мире криптомузею
В Иркутске пройдет экскурсия по первому в мире криптомузею
Tetra Pak передаст российский бизнес местному менеджменту
Tetra Pak передаст российский бизнес местному менеджменту
В Карском море открыты неизвестные ранее течения, влияющие на тепловой баланс арктических морей
В Карском море открыты неизвестные ранее течения, влияющие на
Российские банки начали отказывать в открытии счетов и вкладов в валюте
Российские банки начали отказывать в открытии счетов и вкладов в
В США горбатый кит чуть не потопил лодку
В США горбатый кит чуть не потопил лодку
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Какие праздники отмечают в России и мире 27 июля 2022 года
Какие праздники отмечают в России и мире 27 июля 2022 года
В России допустили распространение санкций ЕС на выдачу шенгена
В России допустили распространение санкций ЕС на выдачу шенгена
Экс-фронтмен рок-группы «Агата Кристи» выдвинулся в депутаты гордумы Асбеста
Экс-фронтмен рок-группы «Агата Кристи» выдвинулся в депутаты гордумы
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Истории для смол-токов от Лыжина" об Античности и "историческом шок-контенте"
Аккаунт недели. Телеграм-канал "Истории для смол-токов от

Топ на сегодня

Очень женский момент
Очень женский момент
Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд
Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд
Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий
Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий
Покончившая с собой российская медсестра угрожала пожаловаться на главврача
Покончившая с собой российская медсестра угрожала пожаловаться на
Кристина Асмус получила очередную травму
Кристина Асмус получила очередную травму

Еще по теме

Иркутян просят помочь с открытием центра современного искусства
В столице Коми пройдёт турнир по волейболу
В усадьбе «Мураново» стартуют «Зимние праздники»
Шесть мероприятий проведут в рамках заключительного этапа фестиваля «Месяц открытых крыш»