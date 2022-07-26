В Иркутской области действует три лесных пожара на шести гектарах

В лесном фонде Иркутской области действует три пожара на шести гектарах в Чунском и Катангском районах. Локализовали два возгорания на площади 222 гектара в Катангском районе, сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

За сутки потушили одно возгорание на пяти гектарах в Катангском районе. Было задействовано 257 пожарных-десантников и сотрудников лесопожарных формирований, а также шесть единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли шесть самолетов: два Ан-2 и четыре легкомоторных. Два вертолета Ми-8 участвовали в передислокации десантников.

Иркутский гидрометеоролгический центр предупреждает, что 26-29 июля местами в западных и северных районах ожидается высокая – четвертого класса и чрезвычайная – пятого класса – пожароопасность лесов. На территории северных районов области до 15 августа продлен особый противопожарный режим в лесах.