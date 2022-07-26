В «Ленкоме» обнаружили труп мужчины

Накануне в знаменитом театре «Ленком», который находится в центре Москвы, произошло трагическое событие. Один из сотрудников умер прямо на рабочем месте.

Инцидент произошел 25 июля. По предварительным данным, это мужчина 1961 года рождения. Он работал инженером в «Ленкоме» — его бездыханное тело обнаружили в цокольном этаже здания.

Сотрудники театра незамедлительно вызвали скорую помощь, но спасти мужчину было нельзя. Прибывшие на место службы, после осмотра, сообщили, что признаков насильственной смерти нет. А предварительной причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

По факту трагедии уже ведется проверка, полиция сообщила, что тело сотрудника «Ленкома» направили в морг, где проведут все необходимые процедуры.

Отметим, что осенью 2021 года театральный мир потрясла новость о смерти актера Евгения Кулаша, которого придавила декорация по время показа оперы «Садко» на сцене Большого театра.

Зрители сначала даже не поняли, что случилось, думая, что это часть постановки. После нескольких месяцев расследования специалисты пришли к тому, что Евгений был пьян и не соблюдал технику безопасности.