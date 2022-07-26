В МИД России обвинили Грецию в разрушении отношений между Афинами и Москвой
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В МИД России обвинили Грецию в разрушении отношений между Афинами и Москвой

В МИД России обвинили Грецию в разрушении отношений между Афинами и МосквойПосол РФ в Афинах заявил о разрушении отношений России и Греции по вине греческой стороны

Россия и Греция не проводят официальных контактов из-за политики Афин. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов, передает ТАСС.

Дипломат обвинил греческую сторону разрушенных двусторонних отношений. «С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — сказал он.

Ранее правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных иностранных государств. Согласно указу президента Владимира Путина, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства государственных органов работников, находящихся на территории России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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Источник в МИД: Макфол участвовал в разрушении отношений России и США