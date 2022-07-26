В Москве прошел посвященный Единому дню голосования круглый стол

Вадим Карасев

Круглый стол «Итоги выдвижения в Единый день голосования 2022» прошел в Москве

Круглый стол на тему «Итоги выдвижения в Единый день голосования 2022: предвыборная конкуренция в новых условиях» состоялся в МИА «Россия Сегодня» 26 июля.

Директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев представил основные тезисы ставшего уже традиционным доклада Фонда об итогах выдвижения кандидатов на выборах 11 сентября. Как отметил эксперт, несмотря на то, что выдвижение еще не закончено, имеющиеся данные и статистика позволяет сделать целый ряд важных выборов. Григорьев подчеркнул, что кампания началась в предусмотренные законом сроки и «продемонстрировала устойчивость системы страны стабильно функционировать в новых условиях», несмотря на фактор проведения военной спецоперации (СВО).

«Политическая конкуренция в 2022 году характеризуется достижением внутриполитического консенсуса политических партий по тематике СВО. При всем разнообразии программ по ключевым вопросам обеспечения безопасности и защиты национальных интересов по данной тематике, ведущие политические силы выступают с близких позиций, одновременно предпринимая максимальные усилия по фиксации своего положения внутри консолидированного политического поля», — рассказал спикер, добавив, что поменялся вектор конкуренции партий — кто раньше начал заниматься тематикой Донбасса, тот и получает поддержку.

Общий уровень участия партий в предстоящей кампании можно охарактеризовать как высокий, отметил он. На выборах высших должностных лиц регионов по сравнению с прошлым годом заметно четкое увеличение среднего количества выдвинутых кандидатов на одно место — с 5,6 претендента в прошлом году до 6,3 претендента в текущем, что говорит о росте конкуренции.

В предстоящих в сентябре 2022 года выборах принимают участие 24 из 29 политических партий, имеющих право участвовать в выборах. В том числе на выборах высших должностных лиц своих кандидатов выдвинули 16 политических партий, на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти (по спискам либо по округам) 15 политических партий.

Партии «старой» парламентской оппозиции участвуют практически во всех кампаниях, по сути, борясь за статус главной оппозиционной силы: КПРФ и ЛДПР — в 13 субъектах РФ, «Справедливая Россия — За правду» — в 11. При этом партия «Новые люди», после успеха на выборах в Госдуму весьма рационально относится к участию в выборах высших должностных лиц и выдвинула трех кандидатов. Вероятно, репутационные потери от проигрыша на выборах для партии сейчас более значимы, чем факт повсеместного участия.

Эксперт также кратко перечислил кампании по выборам губернаторов, выделив выборы в Кировской области, где показатель конкуренции на промежуточном этапе выдвижения оказался достаточно высок — помимо действующего врио губернатора Александра Соколова представлены кандидаты от 5 политических партий, а вот самовыдвиженцы не торопятся вести кампанию — один не открыл счет, второй не ведется сбор подписей, оба явно не собираются реально участвовать в кампании.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин остановился на анализе активности политических партий на предстоящих выборах. По его словам, в текущем цикле замещается 304 мандата депутатов ЗакС, выборы проходят в 30 регионах, 6 основных, 24 — дополнительных. Из 29 партий участвуют на выборах в Заксобрания 15 партий. Так называемая «вторая партийная лига» не участвует в этом цикле, лишь точечно выступают ПВР и «Партия дела».

«Конкурентность высокая, основная повестка пока федеральная, касающаяся СВО. В этом смысле интересно будет посмотреть на результаты партии «Яблоко», которая никак не может определиться, кто она такая: враги и иноагенты или еще кто-то», — отметил Данилин. Эксперт считает, что линии конкуренции отличаются в силу возможностей партий и системы выборов. «Есть партии, которые будут бороться за победу, есть, которые будут бороться за политический статус в регионе, за квалификацию и избирательные льготы, то ест право не собирать подписи», - рассказал эксперт, добавив, что есть также партии, которые будут бороться за отдельные группы избирателей — за удержание своего электората. Кроме того, политолог выделил «Единую Россию», у которой в этой кампании 74 процента кандидатов — новые лица.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков дал оценку ситуации в целом и пояснил, почему предстоящие кампании особенно важны в контексте развития политсистемы. Эксперт отдельно подчеркнул тот факт, что, несмотря на СВО, кампании идут без чрезвычайных ситуаций — конкуренция высокая, все необходимые инструменты для борьбы есть, вопрос, насколько ими воспользуются участники.

Что касается политической системы в целом, Чеснаков подчеркнул важность так называемых «новых интерпретаторов и запрос на новых экспертов». «Формируется новый политический язык, возникают новые термины, связанные с описанием электоральных процессов, здесь важно появление новых экспертов и новых «говорящих голов», — заключил политолог.

