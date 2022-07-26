В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием Китая
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием Китая

В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием Китая

В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием КитаяВ Пентагоне заявили, что действия НОАК могут привести к крупному инциденту в Азии

В Пентагоне забеспокоились в связи с действиями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в азиатском регионе: министерство считает, что действия китайских военных в отношении западных самолетов и кораблей могут привести к крупному инциденту. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление помощника американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илая Рэтнера.

«За последние пять лет число небезопасных перехватов НОАК [западных военных самолетов и кораблей], в том числе США, союзников и партнеров, действующих на законных основаниях в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем, выросло драматическим образом. Только за нынешнее полугодие имели место десятки опасных случаев», — рассказал он.

Если НОАК продолжит действовать в том же духе, неприятное происшествие в азиатском регионе с участием Китая станет делом времени, предостерег Рэтнер.

При этом власти КНР считают, что Пентагон искажает факты о якобы «растущей агрессии Китая» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эксперты обсудили предвыборную конкуренцию в новых условиях
Эксперты обсудили предвыборную конкуренцию в новых условиях
Дмитрий Певцов рассказал о своем отношении к Киркорову: в чем причина конфликта
Дмитрий Певцов рассказал о своем отношении к Киркорову: в чем причина
Во ФСИН допустили замену мебели из IKEA товарами из российских колоний
Во ФСИН допустили замену мебели из IKEA товарами из российских колоний
В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием Китая
В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием Китая
Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Беверли-Хиллз
Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Беверли-Хиллз
Трейдер рассказал о перспективах цены биткоина после провала отметки $21 000
Трейдер рассказал о перспективах цены биткоина после провала отметки
В будущем мировой экономики усомнились
В будущем мировой экономики усомнились
Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть нашим спортсменам
Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть
Шаман рассказал, как с ним общалась Алла Пугачева
Шаман рассказал, как с ним общалась Алла Пугачева
Максима Галкина предлагают выпороть
Максима Галкина предлагают выпороть
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Лариса Гузеева показала Ларису Удовиченко в естественном виде
Лариса Гузеева показала Ларису Удовиченко в естественном виде

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона сериала «Дылды»
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии группировки «О»
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)

Еще по теме

Российская военная делегация во главе с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королевым прибыла в Китайскую Народную Республику
Первая атомная подлодка КНР стала экспонатом музея ВМС китайской армии
Китайские истребители перехватили самолет-разведчик США
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня