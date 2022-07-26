В России допустили распространение санкций ЕС на выдачу шенгена
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В России допустили распространение санкций ЕС на выдачу шенгена

В России допустили распространение санкций ЕС на выдачу шенгенаДепутат Костенко допустила прекращение выдачи шенгена россиянам в рамках новых санкций

Россиянам могут ограничить выдачу шенгенских виз в рамках нового пакета санкций, предположила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко. В разговоре с «Лентой.ру» она допустила, что каждая страна Евросоюза (ЕС) будет самостоятельно принимать такие решения.



Санкционный запрет

«Удивительно, что это не произошло раньше. Я уже призывала, что сами россияне должны ограничить свои поездки с учетом нездоровой ситуации в Европе и отношения к россиянам. Если это и случится, то не на продолжительный срок. Это больше связано с политическим давлением, чем с какой-то целесообразностью», — сказала она.

По мнению парламентария, не исключено, что Евросоюз даст рекомендации странам объединения по прекращению выдачи виз россиянам. Однако в каждой стране будут самостоятельно определять, стоит ли отказывать во въезде гражданам России. В то же время возможны и более серьезные шаги, полагает Костенко.



Южная Европа будет охотно давать визы

В то же время вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян уверен, что полного запрета на въезд россиян в Европу не произойдет.

«На мой взгляд, такого не случится. Страны Южной Европы будут давать визы охотно: и Италия, и Греция, и Испания, и Франция. Страны Прибалтики дают плохо, Чехия тоже, можно сказать, не дает. Страны разделятся на тех, кто дает охотно, и тех, кто дает неохотно, либо не дает вообще», — предположил специалист.

Ранее директор консульского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Иван Волынкин в интервью ТАСС заявил, что Москва не исключает прекращения выдачи шенгенских виз россиянам на фоне действий западных стран.

По его словам, сейчас фактически полностью приостановлено оформление виз россиянам Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и Чехией.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами-членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — сказал дипломат.

Иван Волынкин подчеркнул, что Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС. В то же время он добавил, что Москва пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам из-за недружественных действий стран Европы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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