В Саудовской Аравии построят 120-километровый зеркальный небоскреб за $1 триллион (3 фото)
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В Саудовской Аравии построят 120-километровый зеркальный небоскреб за $1 триллион (3 фото)

В Саудовской Аравии построят 120-километровый зеркальный небоскреб за $1 триллионРабочее название проекта Mirror Line (Зеркальная Линия) - предполагается, что он станет частью пустынного города под названием Неом. Его высота будет превышать 500 метров, а вместить конструкция сможет до 5 млн человек.


Там не будет машин, только пешеходные дорожки. Весь транспорт и инфраструктура будет под землей. Чтобы накормить жителей там будет интегрировано вертикальное земледелие. Появится он может уже к 2030 году.

В Саудовской Аравии построят 120-километровый зеркальный небоскреб за $1 триллион
В Саудовской Аравии построят 120-километровый зеркальный небоскреб за $1 триллион
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По материалам: триникси

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