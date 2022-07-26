В Саудовской Аравии построят 120-километровый зеркальный небоскреб за $1 триллион (3 фото)

Вадим Карасев

Рабочее название проекта Mirror Line (Зеркальная Линия) - предполагается, что он станет частью пустынного города под названием Неом. Его высота будет превышать 500 метров, а вместить конструкция сможет до 5 млн человек.Там не будет машин, только пешеходные дорожки. Весь транспорт и инфраструктура будет под землей. Чтобы накормить жителей там будет интегрировано вертикальное земледелие. Появится он может уже к 2030 году.