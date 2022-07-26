В Сочи пытаются спасти легендарное тюльпановое дерево

Вадим Карасев

В поселке Головинка, входящем в состав Лазаревского района города Сочи, пытаются сохранить уникальное тюльпановое дерево, посаженное в 1840 году. Серьезные повреждения, которые дерево получило во время урагана 2021 года, сделали необходимым вмешательство специалистов, чтобы предотвратить гибель дерева. О работе сообщает сайт Русского географического общества.

Тюльпановое дерево, или лириодендрон (Liriodendron tulipifera), в дикой природе встречается в восточной части США от атлантического побережья до реки Миссисипи. Цветы этого дерева действительно внешне напоминают цветы тюльпанов, хотя и имеют разное строение. Коренные американцы так часто делали свои долбленые каноэ из его ствола, что первые английские поселенцы к западу от Аппалачей называли его canoewood, также оно было известно как fiddle tree ("скрипичное дерево") по характерной форме листьев. Сейчас в США оно известно как yellow poplar ("желтый тополь"). Дерево популярно в ландшафтном дизайне, служит источником древесины и меда, который, хотя и имеет слишком резкий вкус для употребления в чистом виде, высоко ценится пекарями и кондитерами. Лириодендроны были интродуцированы в Европе, Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. В России они встречаются в Краснодарском крае и Калининградской области.

Цветок тюльпанового дерева. Фото: Amada44/Wikimedia Commons



Лириодендрон в Сочи был посажен по инициативе командующего Черноморской береговой линией генерал-лейтенанта Николая Раевского. Отважный полководец, герой войны 1812 года, Раевский был также увлечен садоводством и ботаникой, состоял в переписке с выдающимися ботаниками Христианом Стевеном (основателем Никитского ботанического сада), Фёдором фон Фишером, Николаем Гартвисом. В своем поместье Раевский пробовал выращивать многие экзотические виды деревьев. Посадки деревьев на черноморском побережье проводились по приказу Раевского с целью осушения болот и борьбы с малярией. Лириодендрон в поселке Головинка находится под охраной государства как памятник истории и природы. Он включен в каталог историко-культурного наследия Сочи. Сейчас это самое большое тюльпановое дерево в России. Его высота — более 30 метров, диаметр ствола — почти три метра. Под его кроной одновременно могут укрыться около 200 человек.

В 2021 году шквалистый ветер обломил крупную скелетную ветвь тюльпанового дерева. Для предотвращения дальнейшего разрушения необходима обрезка и стабилизация кроны. «По согласованию с Министерством природных ресурсов Краснодарского края специалисты сертификационной комиссии Всероссийской программы "Деревья — памятники природы" в присутствии сотрудников управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края провели работы по установке профессиональной динамической системы стабилизации кроны и выполнили габаритную (формовочную) обрезку на тюльпановом дереве. При кронировании лириодендрона тюльпаноносного были обрезаны сухие ветви, а также удалены до 15 % длины части здоровых ветвей. Данные работы требовалось провести для уменьшения ветровой нагрузки во избежание дальнейшего разлома ствола. После обрезки все ветви обработаны защитными смесями. Оставшиеся скелетные ветви стянуты двумя профессиональными динамическими системами Cobra», — сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В прошлый раз работы по сохранению дерева проводились более 50 лет назад. Тогда ствол и крону стянули металлическими цепями. В 2018 году специалисты вычистили больную сердцевину дупла и провели обеззараживание серебром.