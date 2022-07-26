В СПЧ просят ускорить разработку правил движения на электросамокатах
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В СПЧ просят ускорить разработку правил движения на электросамокатах

В СПЧ просят ускорить разработку правил движения на электросамокатах

Совет по правам человека при президенте считает недостаточными ограничения максимальной скорости и веса средств индивидуальной мобильности (электросамокатов и прочих), предложенные ранее Минтрансом. Об этом говорится в Telegram-канале СПЧ.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился в Правительство с просьбой ускорить процесс правового регулирования использования такого транспорта.

Поправки в ПДД, касающиеся средств индивидуальной мобильности, подготовили три года назад. Минтранс предлагал установить максимальную скорость СИМов на тротуарах на отметке в 25 км/ч. По действующим нормам водители таких гаджетов приравнены к пешеходам, однако электросамокаты и гироскутеры могут разгоняться до 80 километров в час.

По убеждению Фадеева, в ПДД требуется более детальная дифференциация видов СИМ, определение их водителей как отдельных участников дорожного движения, а также способ идентификации самих самокатов. Кроме того, нужно внести изменения в документы технического регулирования с целью определения электросамокатов и велосипедов как самостоятельных видов транспорта.

«Просим поручить ускорить работу над внесением изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающих безопасность пешеходов на улицах российских городов», — говорится в письме главы СПЧ.


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По материалам: pnp.ru

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