В США предрекли цепную реакцию на Украине из-за дефолта «Нафтогаза»

Вадим Карасев

WSJ: дефолт «Нафтогаза» запустит в экономике Украины цепную реакцию

Американское издание The Wall Street Journal предрекло, что дефолт компании «Нафтогаз Украины» запустит в экономике и финансовой системе страны цепную реакцию.

По информации газеты, общая сумма обязательств по облигациям составила более 1,4 миллиарда долларов. Поэтому невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков усилит опасения по поводу украинских государственных финансов и усложнит деятельность ключевой для экономики страны компании. Кроме того, держатели остальных еврооблигаций могут потребовать ускоренного погашения, что также усугубит положение «Нафтогаза».

26 июля «Нафтогаз Украины» объявил дефолт по еврооблигациям. Речь идет об основной сумме долга по выпуску с погашением в 2022 году и процентах по выпуску с погашением в 2024 году.