В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире

В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире

В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем миреFP предсказало усугубление энергетического кризиса во всем мире грядущей зимой

Издание из США Foreign Policy предсказало усугубление тяжелого энергетического кризиса во всем мире грядущей зимой на фоне введения антироссийских санкций.

«Мы переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди», — приводится в статье заявление декана климатического факультета Колумбийского университета, эксперта в области энергетики Джейсона Бордоффа.

Авторы материала отмечают, что после пандемии коронавируса, а также климатических потрясений и сбоев в цепочках поставок мировые рынки оказались в напряжении еще до начала спецоперации России на Украине.

Ситуация ухудшилась после сокращения поставок газа из России, что заставило Европу искать альтернативные источники импорта и повысило цены на мировом рынке. В настоящее время кризис энергоносителей усугубляется экстремальной жарой.

В статье отмечается, что предстоящей зимой все может стать еще хуже, когда начнут действовать ограничительные меры Европы против российской нефти.

Ранее издание Express сообщило, что в европейских странах началась паника из-за снижения поставок российского газа до 33 миллионов кубических метров в сутки по «Северному потоку», о котором заявил «Газпром».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Европейские страны запаниковали из-за снижения поставок российского газа
Европейские страны запаниковали из-за снижения поставок российского
Инвестбанк Moelis & Co займется консультациями в блокчейн-индустрии
Инвестбанк Moelis & Co займется консультациями в
Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность: лунный календарь на июль, август и сентябрь 2022 года
Почему вилки капусты растрескиваются, как сохранить их плотность:
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
В США предсказали усугубление энергетического кризиса во всем мире
В Иркутской области действует три лесных пожара на шести гектарах
В Иркутской области действует три лесных пожара на шести гектарах
Мем-токен Teddy Doge за сутки обесценился на 100%
Мем-токен Teddy Doge за сутки обесценился на 100%
Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little Big в России
Российский музыкант выступил против анонсированных концертов Little
Горину удивляют новости с Поляны, она подаёт на развод
Горину удивляют новости с Поляны, она подаёт на развод
Названо число столкнувшихся с вирусами и хищением персональных данных россиян
Названо число столкнувшихся с вирусами и хищением персональных данных
Неудачный трюк каскадеров во время шоу в Иваново чуть не стал последним
Неудачный трюк каскадеров во время шоу в Иваново чуть не стал
Названы регионы России с самыми щедрыми женихами
Названы регионы России с самыми щедрыми женихами
Народные приметы на август 2022 года
Народные приметы на август 2022 года

Топ на сегодня

Очень женский момент
Очень женский момент
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая.
"Секс есть, и он прекрасен!": Семенович рассказала о своей интимной жизни
"Секс есть, и он прекрасен!": Семенович рассказала о своей
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку Джорджию Солери на презентации книги в Риме
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку
Куда делись деньги Жанны Фриске
Куда делись деньги Жанны Фриске

Еще по теме

ЕС придумал способ пережить зиму на фоне энергетического кризиса
Нефти и газу предсказали радикальный обвал
Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок
Миру предсказали четыре года нефтяного кризиса