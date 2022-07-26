Ведущий Первого канала назвал распространенную ошибку при любой боли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ведущий Первого канала назвал распространенную ошибку при любой боли

Ведущий Первого канала назвал распространенную ошибку при любой болиВрач Андрей Продеус заявил, что людям не следует терпеть боль

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал распространенную ошибку, который совершают люди при любой боли. Об этом специалист рассказал в эфире радиостанции Sputnik, его запись доступна на платформе «Яндекс.Дзен».

Продеус заявил, что людям не следует терпеть боль. Как объяснил иммунолог, боль является сигналом того, что с организмом не все в порядке. По его словам, если человек не испытывает боль, то он быстрее погибает.

«Представляете, у человека аппендицит, а он боли не чувствует. Что будет? Перитонит. Если будет перитонит, то вероятность того, что он вовремя попадет в больницу и получит лечение, нулевая», — высказался врач.

Лекарства помогают остановить боль в самом начале ее развития, добавил Продеус. Если человек решает перетерпеть боль и не принимать таблетку, то уже вскоре неприятные ощущения могут усилиться, и тогда одна таблетка не поможет избавиться от них, предупредил специалист.

Ранее Продеус рассказал о главных правилах для защиты детей от насекомых летом. Педиатр напомнил, что насекомые не только неприятно кусаются, но и могут переносить болезни. В связи с этим он посоветовал родителям использовать репелленты — средства, отпугивающие насекомых.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Крупная распродажа игр и DLC для Xbox — 785 позиций, до 31 июля
Крупная распродажа игр и DLC для Xbox — 785 позиций, до 31 июля
В МИД России обвинили Грецию в разрушении отношений между Афинами и Москвой
В МИД России обвинили Грецию в разрушении отношений между Афинами и
В «Пятерочке» начали раздавать бесплатные продукты для бедных
В «Пятерочке» начали раздавать бесплатные продукты для бедных
Ведущий Первого канала назвал распространенную ошибку при любой боли
Ведущий Первого канала назвал распространенную ошибку при любой боли
Когда два пранкера нашли друг друга
Когда два пранкера нашли друг друга
Анатолий Белый назвал причины своего отъезда из России
Анатолий Белый назвал причины своего отъезда из России
Александр Рогов о наряде Жасмин: «Похожа на хрюху из «Ну, погоди!»
Александр Рогов о наряде Жасмин: «Похожа на хрюху из «Ну, погоди!»
Сравнение PUBG на Xbox Series X | S и Playstation 5 после обновления до новых консолей
Сравнение PUBG на Xbox Series X | S и Playstation 5 после обновления
В Сочи пытаются спасти легендарное тюльпановое дерево
В Сочи пытаются спасти легендарное тюльпановое дерево
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Девушка получила странный заказ в «Макдоналдсе» и рассмешила пользователей
Девушка получила странный заказ в «Макдоналдсе» и рассмешила
Стало известно о пострадавших россиянах в результате атаки со стороны Украины
Стало известно о пострадавших россиянах в результате атаки со стороны

Топ на сегодня

Очень женский момент
Очень женский момент
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку Джорджию Солери на презентации книги в Риме
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку
Куда делись деньги Жанны Фриске
Куда делись деньги Жанны Фриске
Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд
Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд
Песков ответил на вопрос о мерах предосторожности в связи с COVID-19 в Кремле
Песков ответил на вопрос о мерах предосторожности в связи с COVID-19

Еще по теме

Иммунолог оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
Врач назвал женщинам условие для отказа от лекарств
Врач назвал опасное последствие распространенной детской болезни
Жить здорово с Еленой Малышевой - Как лечить гастрит (29.05.2018)