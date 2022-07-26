Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоу

Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоуИсторик моды Александр Васильев призвал россиянок брать пример с Надежды Бабкиной

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале и историк моды Александр Васильев рассказал о нюансах работы с его соведущей Надеждой Бабкиной. Впечатлениями от работы с коллегой по шоу Васильев поделился в разговоре с изданием «7 дней».

«Ее расположение заслужить трудно, и, если она кого невзлюбит, тому ой как не поздоровится. Мне повезло. Мы сблизились, и я хорошо узнал вкусы и характер этой сильной, неординарной женщины, яркой и эффектной», — сказал Васильев.

Он добавил, что считает Бабкину хорошим примером того, как можно сохранять энергичность в любом возрасте. «Уверен, всем нашим читательницам, особенно пенсионного возраста, интересно посмотреть на нее, женщину, которая может быть яркой, современной и модной в свои 70. Поверьте моим словам, что и личная жизнь артистки бьет ключом», — заявил историк моды и призвал россиянок брать пример с соведущей.

Кроме того, историк моды отметил, что за годы работы с Бабкиной успел изучить ее гардероб. По словам Васильева, у певицы дома есть несколько специальных комнат, которые забиты одеждой.

В начале марта Васильев ответил на слухи о том, что шоу «Модный приговор» решили закрыть из-за проблем с поставками одежды в Россию из других стран. Телеведущий заверил, что передача вернется в эфир. Он также уточнил, что слова о проблемах с поставками одежды были неверно истолкованы в СМИ.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В будущем мировой экономики усомнились
В будущем мировой экономики усомнились
Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть нашим спортсменам
Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть
Шаман рассказал, как с ним общалась Алла Пугачева
Шаман рассказал, как с ним общалась Алла Пугачева
Максима Галкина предлагают выпороть
Максима Галкина предлагают выпороть
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Оксана Федорова показала подросшую дочку - именинницу
Лариса Гузеева показала Ларису Удовиченко в естественном виде
Лариса Гузеева показала Ларису Удовиченко в естественном виде
На фоне ограничения поставок газа Германия передает Украине РСЗО Mars II
На фоне ограничения поставок газа Германия передает Украине РСЗО Mars
Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоу
Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоу
В Иркутске начнут строить многоквартирный дом для аренды жилья для бюджетников
В Иркутске начнут строить многоквартирный дом для аренды жилья для
В Саудовской Аравии построят 120-километровый зеркальный небоскреб за $1 триллион (3 фото)
В Саудовской Аравии построят 120-километровый зеркальный небоскреб за
Xbox объявил о старте Summer Spotlight — 75+ релизов менее чем за 2 месяца
Xbox объявил о старте Summer Spotlight — 75+ релизов менее чем за 2
Пиар-директор Бузовой накинулся на Поплавскую
Пиар-директор Бузовой накинулся на Поплавскую

Топ на сегодня

Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона сериала «Дылды»
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии группировки «О»
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)

Еще по теме

Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»
Александр Васильев рассказал, как спрятать большой живот
Александр Васильев рассказал о сексуальном образе женщины
Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией Бабкину