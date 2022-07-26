Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоу

Вадим Карасев

Историк моды Александр Васильев призвал россиянок брать пример с Надежды Бабкиной

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале и историк моды Александр Васильев рассказал о нюансах работы с его соведущей Надеждой Бабкиной. Впечатлениями от работы с коллегой по шоу Васильев поделился в разговоре с изданием «7 дней».

«Ее расположение заслужить трудно, и, если она кого невзлюбит, тому ой как не поздоровится. Мне повезло. Мы сблизились, и я хорошо узнал вкусы и характер этой сильной, неординарной женщины, яркой и эффектной», — сказал Васильев.

Он добавил, что считает Бабкину хорошим примером того, как можно сохранять энергичность в любом возрасте. «Уверен, всем нашим читательницам, особенно пенсионного возраста, интересно посмотреть на нее, женщину, которая может быть яркой, современной и модной в свои 70. Поверьте моим словам, что и личная жизнь артистки бьет ключом», — заявил историк моды и призвал россиянок брать пример с соведущей.

Кроме того, историк моды отметил, что за годы работы с Бабкиной успел изучить ее гардероб. По словам Васильева, у певицы дома есть несколько специальных комнат, которые забиты одеждой.

В начале марта Васильев ответил на слухи о том, что шоу «Модный приговор» решили закрыть из-за проблем с поставками одежды в Россию из других стран. Телеведущий заверил, что передача вернется в эфир. Он также уточнил, что слова о проблемах с поставками одежды были неверно истолкованы в СМИ.