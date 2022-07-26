Вера Брежнева рассталась с Константином Меладзе заявила украинский блогер

Жужа сообщила, что певица Вера Брежнева развлекается в Италии без мужа. Украинский блогер Алена Жужа в соцсетях сообщила о разрыве отношений в паре певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. Как отметила Жужа, информация у нее от близких людей звезд. По словам Жужы, сейчас Вера Брежнева в Италии, где у нее несколько объектов недвижимости. Исполнительница весело проводит время в компании своей семьи. При этом она удалила большинство фотографий с Меладзе из своих соцсетей.При этом Жужа заметила, что Константин Меладзе также находится в Италии. Туда же перебралась и его дочь от первого брака Лия. Она будет строить музыкальную карьеру. Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли тайно свадьбу в 2015 году. Общих детей у них нет.