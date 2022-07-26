"Винтаж заговоренный": наряды Светланы Бондарчук из квартиры-гардеробной не пострадали после пожара в расположенном под ней ресторане
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"Винтаж заговоренный": наряды Светланы Бондарчук из квартиры-гардеробной не пострадали после пожара в расположенном под ней ресторане

"Винтаж заговоренный": наряды Светланы Бондарчук из квартиры-гардеробной не пострадали после пожара в расположенном под ней ресторане

В прошлую пятницу на Патриарших прудах сгорел грузинский ресторан Patara Резо Гигинеишвили и Алексея Киселева. А сегодня Ксения Соловьева в своем телеграм-канале поделилась эксклюзивной информацией — прямо над рестораном в доме № 7 по Ермолаевскому переулку располагается знаменитая квартира-гардеробная Светланы Бондарчук. Хотя само жилище и пострадало от ЧП, наряды Светланы уцелели.

В тот момент супруги были в отъезде и попали на место происшествия только на следующий день. В квартире пострадало все, включая Сережину (Сергей Харченко, муж Светланы Бондарчук и музыкант. — Прим. ред.) студию, но в священной комнате с нарядами даже не пахло дымом. Видимо, винтаж у Светы заговоренный,

— написала Ксения Соловьева.

Так что проблем с выбором наряда для очередного выхода в свет у Бондарчук не было. Вчера на мероприятии в парке Горького знаменитость появилась в платье Givenchy из коллекции 2011 года.


Светлана Бондарчук

Сама Бондарчук новость не комментировала, но перепостила сообщение Соловьевой в своем канале.

О своей отдельной квартире-гардеробной Бондарчук рассказала в интервью журналу Tatler в 2016 году. Светская львица заявила, что в основной квартире ей не хватило места под большую гардеробную. Это стало одной из самых обсуждаемых светских тем. Сама Бондарчук проживает по соседству, на Патриарших прудах, в квартире площадью 300 квадратных метров.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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