Внучка Ельцина прилетела в Москву ради матча жениха Федора Смолова
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Внучка Ельцина прилетела в Москву ради матча жениха Федора Смолова

Внучка Ельцина прилетела в Москву ради матча жениха Федора Смолова
Футболист Федор Смолов уже не первый год состоит в отношениях с Марией Юмашевой. Младшая внучка Бориса Ельцина, дочь Татьяны и Валентина Юмашевых — 20-летняя Мария лишь иногда появляется в России. Живет она за границей и часто путешествует, останавливаясь в отелях не ниже пяти звезд. В ее социальных сетях можно встретить весьма провокационные снимки в купальниках.
Все лето Юмашева радовала подписчиков снимками своей безупречной фигуры. Сейчас 20-летняя Мария Юмашева живет в Лондоне, ведет свой блог и наслаждается жизнью. Что касается личного, эту сторону жизни Юмашева напоказ не выставляет, но все знаю ее знаменитого  бойфренда. Когда о ее романе с нападающим сборной России Федором Смоловым, который в настоящее время является игроком московского «Динамо», стало известно, Маше было 17 лет, футболисту — 29. Тогда пара столкнулась с волной общественного осуждения и критики. Сейчас Юмашева изредка публикует фото с возлюбленным, но подробности своих отношений не афиширует.
Еще пару недель назад внучка Бориса Ельцина вместе со своим возлюбленным проводили время в Италии. Но отдых закончился. У Смолова начались игры в России, и Маша решила присоединиться к нему. В воскресенье, 24 июля, в столице прошел матч «Динамо» — «Торпедо». Московский клуб выиграл со счетом 4:0 — два победных гола забил Федор Смолов.
Особенно романтически настроенные поклонники предположили, что такая удача сопутствовала футболисту именно потому, что на трибуне в вип-ложе на стадионе «ВТБ-Арена» сидела его главная фанатка — Маша Юмашева.
# Шоу-бизнес Смолов Федор
По материалам: z-aya

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