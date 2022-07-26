Вратарь сборной России пожаловался на тяжкое бытие русского в Европе

Вадим Карасев

Вратарь футбольной сборной России и норвежского клуба "Буде-Глимт" Никита Хайкин рассказал в интервью газете The Belfast Telegraph, что из-за геополитической ситуации ему как российскому спортсмену тяжело в Европе.

По словам футболиста, ему "больно наблюдать" за происходящим в мире. Беседуя с британским изданием, Хайкин понадеялся на скорое мирное урегулирование ситуации на Украине.

"Каково быть россиянином в Европе? Это непросто. Ситуация очень сложная, и за ней очень больно наблюдать каждый день. Я очень надеюсь, что все это закончится в ближайшем будущем. Я просто хочу мира", – заявил вратарь.

Голкипер, родившийся в Израиле, но прошедший структуру молодежной сборной России, недвусмысленно намекнул на желание принять участие в официальном матче за российскую национальную команду. После успехов в Лиге конференций УЕФА сезона 2021/2022 его вызвали в расширенную заявку сборной, однако на поле Хайкин ни разу не выходил.

"Одной из моих целей остается представлять мою родную страну на поле. Когда меня вызвали в сборную, это было фантастическим опытом. Но все всегда хотят большего", – отметил он.

Никита Хайкин выступает за норвежский "Буде-Глимт" с 2019-го года, проведя 98 официальных матчей. С клубом россиянин выиграл чемпионат страны в 2020 и 2021 году. Хайкин помог команде одержать памятную победу 6:1 над итальянской "Ромой" в групповом этапе Лиги конференций и дойти до четвертьфинала турнира.

Как ранее писал Ruposters, федерация фигурного катания Швеции вынудила организаторов отменить мастер-класс российской спортсменки Александры Трусовой в столице королевства.



