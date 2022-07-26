Xbox начинает тестировать новые значки на играх на Xbox One и Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Microsoft продолжает выпускать обновления программного обеспечения Xbox One и Xbox Series X | S, в том числе, добавляющие некоторые нововведения. Инсайдеры уровней Alpha и Alpha Skip-Ahead сегодня должны получить апдейт, который добавляет новые значки на играх, установленных на Xbox One и Xbox Series X | S.

Ниже можно видеть, каким образом это выглядит на примере нескольких игр. Игры Resident Evil 3 и Resident Evil Resistance установлены с диска, но сам диск не вставлен, поэтому на них отображается соответствующий значок. Игра Rain On Your Parade недавно покинула Game Pass, но она установлена на консоли, поэтому отображается значок, что работать проект не может. А Steep принадлежит пользователю, который не авторизовался на консоли.





Microsoft просит инсайдеров протестировать новые значки, рассказав в обратной связи об их использовании.