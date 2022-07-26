Xbox объявил о старте Summer Spotlight — 75+ релизов менее чем за 2 месяца
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Xbox объявил о старте Summer Spotlight — 75+ релизов менее чем за 2 месяца

Xbox объявил о старте Summer Spotlight — 75+ релизов менее чем за 2 месяца


Компания Microsoft сегодня сообщила о проведении очередного Summer Spotlight. В этом году Summer Spotlight 2022 выпадает на период с 26 июля по 5 сентября. Как утверждает компания Microsoft, в эти даты на приставках Xbox выйдет более 75 игр, напомним, что на август запланировано порядка 30 релизов.

Xbox Summer Spotlight — это игровое событие, которое проходит во многих странах. Игроки могут получить вознаграждения в виде Microsoft Rewards за покупку игр, которые вышли в рамках данного события. В этом году условия следующие: покупая с 26 июля по 5 сентября новинки в Microsoft Store более чем на 50 долларов, игроки получают 5000 очков Microsoft Rewards.

Напомним, что в России программа Microsoft Rewards не работает. Во многих же странах она позволяет получить пользователям Xbox различные игры бонусы за выполнение заданий в играх, а также в рамках различных бонусных активностей.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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