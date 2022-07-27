16 фотографий людей, которые были гадкими утятами, но время и старания превратили их в прекрасных лебедей
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16 фотографий людей, которые были гадкими утятами, но время и старания превратили их в прекрасных лебедей

16 фотографий людей, которые были гадкими утятами, но время и старания превратили их в прекрасных лебедей

Пока одни люди боятся постоянно и неизбежно увеличивающегося возраста, другие знают, что иногда становиться старше даже полезно. Гадкий утёнок, превратившийся в лебедя, уже давно стал нарицательным персонажем для тех, кто в детстве и юности выглядел не так привлекательно, как хотелось бы, но время всё изменило. Мы собрали для вас несколько примеров.

9 и 25

15 и 22

2020-й и 2022-й

12 vs 23

17, 24, 31 и 33 года

15 и 22

На первом фото на мне блейзер моего отца.

Из 15 в 29

Мама всегда говорила мне, что я должна перестать красить волосы и наносить так много подводки на глаза. Оказывается, она была права.

17 и 20

11 лет и 22 года. Изменилось многое, включая цвет волос

Из 18 в 21

Во время карантина я перестал выщипывать брови, начал заниматься спортом, подстриг волосы и взялся ухаживать за кожей. Я никогда не чувствовал себя лучше.

17 и 21

Можно сказать, что моя жизнь сильно изменилась.

17 и 24

Этот парень говорит, что он похудел на 50 килограммов.

16 лет и 22 года

Из 10 в 18

Вот что могут сделать 10 лет

12 лет и 22 года

А здесь вы можете найти подборку фотографий людей, которые решили поэкспериментировать с внешностью и превратили себя в реальных кукол.

# Интересное
По материалам: twizz

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