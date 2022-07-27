16 фотографий мужчин, которые были против животных в доме, но их принципы пали перед пушистым обаянием

У многих людей есть истории из детства о том, как безумно хотелось завести котика или собачку. Но желание разбивалось о суровое слово папы, который строго-настрого запрещал появление каких-либо животных в своём доме. Однако те, кому всё-таки удалось обойти этот запрет, знают, кто в конце концов становится лучшим другом питомца. Взгляните сами, это запредельная милота.

Он не хотел кошку, потому что кошки портят мебель…

Я думаю, она его покорила

«Я аллергик»

Мой папа и кот, которого он никогда не хотел

Коту в октябре исполняется 22 года, и мы нашли его, когда ему было всего несколько недель!

Никаких животных! Особенно кошек! А потом видишь этого кота из приюта

Две недели назад сосед нашел котёнка на тротуаре. Муж сказал, что больше никаких кошек. Что ж…

Папа и собака, которую он не разрешал мне заводить в детстве

«Никаких животных!» — утверждал этот парень

«Мы не можем завести кошку, она не поладит с собакой»

Мой муж сейчас:

«Я не хочу, чтобы этот кот был рядом со мной!» — говорил мой муж шесть лет назад.

«Я вообще не люблю собак»

Папа говорил, что «больше никаких собак»

Двойная милота

«Мы студенты… У нас нет времени на собаку, и я не хочу, чтобы она портила мою комнату…» — говорил я своим соседям по комнате два года назад.

«Держите его подальше от мебели! Это не комнатная собачка!»

«Я ненавижу котят», — говорил мой муж

Папа тогда: «Не заводите собаку, она займёт всю вашу жизнь». Папа сейчас:

А вот подборка фотографий, которые показывают, что домашние питомцы понятия не имеют о том, что такое личное пространство.