18 названий фильмов последних лет, русский перевод которых имеет мало общего с оригиналом
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18 названий фильмов последних лет, русский перевод которых имеет мало общего с оригиналом

18 названий фильмов последних лет, русский перевод которых имеет мало общего с оригиналом

Прокатчики во многих странах мира известны тем, что обожают коверкать названия оригинальных фильмов. Порой это сделано оправдано, так как иногда донести зрительской аудитории истинный смысл кинокартины можно только, поиграв словами. Такой приём помогает не провалить прокат и привлечь людей в кинотеатр на премьеру. Однако в некоторых случаях объяснить суть «обновлённого» перевода не возьмётся даже истинный знаток кино. Кажется, что в ход идут самые изощрённые приёмы перевода, которые не вяжутся с законами логики. Например, всем известный фильм «Крепкий орешек» (который в оригинале звучит, как «Умри, сражаясь»), был «Хрустальными джунглями» в Испании, а в Польше он и вовсе получил название «Стеклянная западня».

Предлагаем вам ознакомиться с яркими примерами локализации иностранных кинолент, когда русскоязычное название картины радикально отличалось от оригинала.

Ночной охотник (Night Hunter, 2019)

Arcola Entertainment

Название на русском языке: «Игра Ганнибала».

Охотник: Зимняя война (The Huntsman: Winter’s War, 2016)

Perfect World (Beijing) Pictures Co.

Название на русском языке: «Белоснежка и охотник 2».

Конечная (Terminal, 2018)

Beagle Pug Films

Название на русском языке: «Конченая».

Свободный парень (Free Guy, 2021)

20th Century Studios

Название на русском языке: «Главный герой».

Профессор (Professor, 2018)

Automatik Entertainment

Название на русском языке: «Во всё тяжкое».

Собака (Dog, 2021)

CAA Media Finance

Название на русском языке: «Лулу и Бриггс».

Теория всего (The Theory of Everything, 2014)

Dentsu Motion Pictures

Название на русском языке: «Вселенная Стивена Хокинга».

Сибирь (Siberia, 2018)

Buffalo Gal Pictures

Название на русском языке: «Профессионал».

Полуостров (Bando, 2020)

Next Entertainment World

Название на русском языке: «Поезд в Пусан 2: Полуостров».

Искусство гонок под дождём (The Art of Racing in the Rain, 2019)

20th Century Fox Film Corporation

Название на русском языке: «Невероятный мир глазами Энцо».

Бандитские стихи (Revolting Rhymes, 2016)

Magic Light Pictures

Название на русском языке: «Сказки Серого Волка».

Судьба яростных (The Fate of the Furious, 2017)

One Race Films

Название на русском языке: «Форсаж 8»

Суета (Hustle, 2022)

Happy Madison Productions

Название на русском языке: «Прорваться в НБА».

Профессиональный боксёр: Жизнь Джема Белчера (Prizefighter: The Life of Jem Belcher, 2022)

Camelot Films

Название на русском языке: «Боец: Король ринга».

Удачи тебе, Лео Гранде (Good Luck to You, Leo Grande, 2022)

Align

Название на русском языке: «Любовь по вызову».

Электрическая жизнь Луиса Уэйна (The Electrical Life of Louis Wain, 2021)

Amazon Studios

Название на русском языке: «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

Вишня (Cherry, 2020)

Kasbah-Film Tanger

Название на русском языке: «По наклонной».

Мне небезразлично, (I Care a Lot, 2020)

Black Bear Pictures

Название на русском языке: «Аферистка».

# Интересное
По материалам: twizz

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