19 странных и забавных ценников, которые рассказывают о товарах чуть больше, чем мы хотели бы знать

Мы не откроем Америку, если скажем, что, глядя на ценники в магазинах, люди могут испытать не только шок от цен, но и узнать информацию о товаре. Однако иногда ценники могут вызвать ещё и смех. Странные сокращения, ошибки или маркетинговые придумки рассказывают о продуктах что-то новенькое. И это не всегда то, что мы хотели бы знать. Зато весело! Наслаждайтесь!

Отблески Франции на провинциальном рынке

Пс, парень, брать не советую, потому что…

Сразу всё понятно

Для чего?

Тут имелся в виду велосипед? Или что-то иное? Какие у вас варианты?

Согласитесь, эскимо с глазами пугает куда больше

Действительно!

Да не, ничё…

Чебупели, чебупицца, чёкупила…

Какая-то пассивно-агрессивная колбаса. Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда люди встречались с подобной пассивной агрессией в общественном пространстве.

Ну щупал и щупал, зачем всем рассказывать?

Ты сегодня мне принёс не букет из алых роз

То что надо!

Занимательный состав

Как говорится, краткость — сестра таланта. Хотя нет! Кр. с. т.

Не мышонок, не лягушка, а неведомая Ктулха

Жестокие у дедушки сказки

За что так с бабушкой?

После дедушкиных сказок смотрится особенно тревожно.

Детям — мороженое, бабе — молочко, шампунь и крем

Ох уж эти трудности с транскрипциями!

Зло не дремлет…

Женщины. Недорого

Беспощадный египетский маркетинг

А здесь вы можете найти подборку забавных креативных объявлений.