20 самых умных собак, которые являются настоящими Эйнштейнами в мире четверолапых

Однажды профессор психологии по имени Стенли Корен решил узнать, какая собака является самой умной и способной к обучению. Он провёл ряд исследований, а также опросил судей по дрессировке собак и кинологов США и Канады. Долгая работа с данными позволила профессору сделать ценные выводы и поделиться ими с миром.

В 1994 году Стенли Корен издал книгу «Интеллект собак». Она стала бестселлером, выдержала 16 изданий и была переведена на 26 языков. В ней автор разделил собак на группы, исходя из их способностей к освоению команд и решению задач, поставленных человеком. В группу с самыми скромными способностями к обучению были отнесены пёсики, которым нужно около 100 повторений, чтобы выучить команду. Всего было определено шесть таких групп. В подборке мы представим последнюю, которая имеет выдающиеся способности к дрессировке. Этим собакам достаточно всего 1-15 повторений для освоения нового навыка.

Американский кокер-спаниель — 20 место

Бретонский эпаньоль — 19 место

Миттельшнауцер — 18 место

Также восемнадцатую позицию занимают английский кокер-спаниель и прямошерстный ретривер.

Курцхаар — 17 место

Немецкий шпиц (кеесхонд) — 16 место

Шестнадцатую позицию также поделили короткошёрстный и длинношёрстный колли.

Шипперке — 15 место

Бельгийская овчарка (тервюрен) — 14 место

Английский спрингер-спаниель — 13 место

Цвергшнауцер — 12 место

В своём исследовании автор отмечает, что относительно недавно выведенные породы собак более обучаемы, чем древние.

Вельш-корги (пемброк) — 11 место

Места с 10 по 1 занимают собаки с превосходными способностями к обучению. Им достаточно всего до 5 повторений команды, чтобы полностью её запомнить и выучить.

Австралийская пастушья собака — 10 место

Ротвейлер — 9 место

Папильон — 8 место

Лабрадор ретривер — 7 место

Шелти — 6 место

Доберман — 5 место

Золотистый ретривер — 4 место

Немецкая овчарка — 3 место

Пудель — 2 место

Бордер-колли — 1 место

Бордер-колли заслуженно занимает первую строчку рейтинга. Это самая умная собака в мире по шкале Корена. Она является чемпионом по аджилити, фристайлу, флайболу, фрисби. Животное обладает молниеносной скоростью реакции, отличной памятью и мотивацией на непрерывные занятия. Заводя такую собаку, хозяин должен быть готов посвящать ей всё своё свободное время.

Здесь вы можете полюбоваться собаками, которых не каждый хозяин сможет взять на ручки, ведь они ещё те тяжеловесы.