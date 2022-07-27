76-летний нудист-охотник подстрелил из ружья эксгибициониста на пляже
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76-летний нудист-охотник подстрелил из ружья эксгибициониста на пляже

76-летний нудист-охотник подстрелил из ружья эксгибициониста на пляже

76-летний нудист, являющийся заядлым охотником, взял с собой на пляж ружье и подстрелил из него местного возмутителя спокойствия - 46-летнего эксгибициониста.

Инцидент произошел на нудистском пляже в городе Лионе, расположенном на юго-востоке Франции.


Заявившийся в зону отдыха эксгибиционист принялся выкрикивать оскорбления в адрес посетителей, а также мастурбировать, смотря на голую женщину.

В словесную перепалку с возмутителем спокойствия вступил пожилой нудист, зачем-то захвативший на пляж ружье. В конце концов взбешенный старик трижды выстрелил в надоевшего ему эксгибициониста.

Одна из пуль в результате попала прямо в грудь эксгибициониста. Несчастный скончался, местная полиция взялась за расследование произошедшего.

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По материалам: uposters.ru

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