Алексей Панин публично оскорбил известного артиста
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Алексей Панин публично оскорбил известного артиста

Алексей Панин публично оскорбил известного артиста
Актер Алексей Панин не выпазит из скандалов. Артист сейчас находится за границей, откуда периодически выходит на связь с поклонниками и рассказывает им, как у него обстоят дела. Сегодня он поссорился со Святославом Вакарчуком. Оказалось, что Алексею Панину захотелось переговорить с лидером группы «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком по поводу концерта в Аликанте. Дело в том, что российском актеру на своего земляка пожаловались украинцы. «В Аликанте будет концерт Вакарчука. Мне украинцы говорят, что он дебил, что он лучше всех знает, как любить Украину. Я только что убедился, что он дебил», — отчеканил Панин. Звезда фильма «Жмурки» отметил, что за последние годы стал близок со многими рок-легендами, в частности, он хорошо знает Леву из группы «Би-2», Андрея Макаревича, Юрия Шевчука и других. Именно поэтому ему не составило проблемы найти телефон Святослава и позвонить ему, правда, ответила его помощница, которая просто-напросто не стала с ним разговаривать.
«Меня послала какая-то недоделанная директриса Вакарчука. Да, мы знаем группу, они спели два куплета, три припева — но это не «Битлз». Не ходите на концерт группы «Океан Ельзи», — неожиданно жестко сказал Алексей. Правда, вскоре он поумерил свой пыл, когда ему позвонили украинские знакомые и попросили извиниться. Панин решил не лезть в бутылку и записал второе видео, где признался, что эмоционально высказался о музыканте, но при этом отметил — музыка их ему не нравится. «Пускай Вакарчук поднимет жопу и мне перезвонит», — сказал артист. Какие конкретно вопросы он хочет обсудить с Вакарчуком, пока непонятно. Святослав известен тем, что последние пять месяцев постоянно своих российских поклонников — уже много лет он активно участвует в общественной жизни страны и строит политическую карьеру.
# Шоу-бизнес Панин Алексей
По материалам: z-aya

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