Алина Загитова рассказала, как ее с переломанными конечностями выгнала Тутберидзе

Фигуристка Алина Загитова призналась, как все было. Спортсменка пошла на неожиданные откровения, вспоминая время работы с тренером Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка признала, что она является очень жестким тренером, но сделала ремарку, что без этого, вероятно, нельзя добиться высот. Появившись в команде Тутберидзе после провинциального Ижевска, она не сразу поняла степень требовательности нового тренера. Алине казалось, что она выжимает все возможное из своих сил, а ее руководитель была уверена — спортсменка ленивая.Во время отработки тройных прыжков Алина Загитова сломала руку в области запястья. Но все равно отправилась с травмой на соревнования, в итоге там сломала еще и ногу. А по приезде домой услышала от Тутберидзе холодное: «Я вас выгоняю», цитирует 7days.ru. Вообще без комментариев и пояснений. В итоге Загитова ушла к другому тренеру, Анне Царевой, но все равно чувствовала себя подавленной из-за того, что у нее многое не получалось, и решила вернуться в Ижевск. На прощание она подошла к Тутберидзе с букетом в знак благодарности за тренировки, но та почему-то решила в этот момент ее вернуть к себе. Опять без объяснений.