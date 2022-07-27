Алиса Вокс сыграла свадьбу
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Алиса Вокс сыграла свадьбу

Алиса Вокс сыграла свадьбу
Певица Алиса Вокс наконец - то вышла замуж. В начале года Алиса Вокс сообщила, что помолвлена с Сергеем Свитавским. Мужчина далек от мира шоу-бизнеса, поэтому старается избегать публичности. Артистка скрывает внешность возлюбленного, но сегодня объявила: их свадьба наконец состоялась. Экс-солистка «Ленинграда» поделилась приятной новостью в личном блоге. По словам артистки, свадьба прошла без пышных торжеств. Пара скромно расписалась в одном из загсов столицы. «Больше не Кондратьева (настоящая фамилия артистки — Прим. ред)! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня только вдвоем! Люблю!» — написала новоиспеченная супруга.
Звездные друзья поспешили поздравить молодоженов в комментариях. Одной из первых на удивление оказалась дочь Алсу — Микелла Абрамова. Теплые слова также оставил Эдгард Запашный. «Пусть ваша любовь становится крепче и нежнее с каждым днем»; «Вы такие красивые. Любви вам и счастья», — пишут фанаты.
# Шоу-бизнес Вокс Алиса
По материалам: z-aya

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