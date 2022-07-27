Аналитики зафиксировали крупнейший с ноября 2021 года приток средств в биткоин-фонды
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Аналитики зафиксировали крупнейший с ноября 2021 года приток средств в биткоин-фонды

Аналитики зафиксировали крупнейший с ноября 2021 года приток средств в биткоин-фонды


За 16-22 июля приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты составил $30 млн. За предшествующую неделю показатель пересмотрели с $12 млн до $343 млн, согласно CoinShares.


Данные: CoinShares.

По расчетам аналитиков, AUM криптопродуктов по индустрии в целом восстановился выше отметки $30 млрд.


В традиционных биткоин-фондах наблюдался приток клиентских средств в размере $19 млн, неделей ранее — $206 млн (максимум с мая 2022 года).


Данные: CoinShares.

Вновь зафиксирован приток в продукты на базе Ethereum ($8 млн). На предыдущей неделе показатель составил максимальные с января 2021 года $120 млн.


Напомним, директор по стратегии CoinShares Мелтем Демирорс допустила падение цены биткоина с последующим обновлением исторического максимума на горизонте 24 месяцев.


Ранее аналитики Grayscale не исключили, что завершение криптозимы состоится только к концу марта 2023 года.


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# Экономика coinshares, фонды, новости
По материалам: ForkLog

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