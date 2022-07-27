Анастасия Волочкова из-за проблем со здоровьем обратилась к целителю

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем. Звезда балета, как и многие другие балерины, за свою профессиональную карьеру не раз сталкивалась с травмами. Растяжения, надрывы связок и переломы не проходят бесследно. Вот и самой скандальной бывшей приме Большого театра потребовалась помощь специалиста. Волочкова призналась, что восстанавливает здоровье с помощью целителя, который имеет патент на лечение межпозвоночных грыж безоперационным путём. По словам артистки, её тоже беспокоят проблемы со спиной, правда, пока что речь не идёт о грыже.«Грыж у меня нет, но есть изменения в позвоночнике по причине большой физической нагрузки», — призналась Анастасия. Она добавила, что полностью доверяет своему приятелю, ведь знает его уже больше 20 лет. Недавно целитель отметил новоселье, он поселился рядом со знаменитой пациенткой. «Теперь соседи по посёлку Николо-Урюпино. Забегаю к нему восстановиться. Это уникальный специалист!» — утверждает Волочкова. Ранее, напомним, травматолог-ортопед Максим Саутин предупредил балерину о том, что она в будущем может получить инвалидность. Он оценил состояние деформированных ног Волочковой и заявил о том, что ей нужно решиться на операцию. По словам врача, артистке как минимум надо в самое ближайшее время отказаться от высоких каблуков и снизить нагрузку.