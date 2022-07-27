Анатолий Белый заявил, что не собирается становиться собакой, которая лает из-за границы
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Анатолий Белый заявил, что не собирается становиться собакой, которая лает из-за границы

Анатолий Белый заявил, что не собирается становиться собакой, которая лает из-за границы
Актер Анатолий Белый впервые вышел на связь после побега из России. После отъезда в Израиль на Анатолия Белого обрушился шквал хейта. Публика называет актера предателем и неблагодарным, мол, он много лет работал в России, а потом эмигрировал, плюнув на коллег и знакомых. Сам Анатолий не собирается отвечать тем же. Более того, 49-летний актер не реагирует на негативные сообщения, которые ему пишут поклонники и публичные персоны. «Недавно мы говорили с Дмитрием Крымовым (постановщик спектакля «Сережа» в МХТ). Он сказал фразу, которая мне очень запомнилась: «Самое главное для нас — не превратиться в собак, которые перелезли через забор и гавкают». И это, действительно, самое главное. Какой точный образ он нашел! У меня к России целая гамма чувств, может быть, то, что я скажу, вам покажется потоком сознания… У нас такая подмена произошла… Страна — не власть, это люди, это города, где люди живут, это природа. И люди замечательные. И я ни в коем случае не превращусь в собаку, которая забежала за угол и гавкает. Я очень слежу за тем, чтобы не начать говорить, что одни люди лучше, другие хуже, выше, ниже», — заявил Белый.
Несмотря на переезд, артист с уважением относится к коллегам и режиссерам, с которыми сотрудничал. Анатолий многим благодарен, поэтому никогда не скажет плохое про знакомых, поклонников (ему лишь не по душе действия российской власти). «Все эти годы я обожал Москву, это мой город по всему. И работа — театр, творчество, — все это оказалось вместе, вкупе. И я знаю, что в Москве, в России огромное количество прекрасных людей. Талантливых, прекрасных, добрых, умных, образованных...» — подчеркнул звезда кино, «Новая газете. Европа».     Напомним, об эмиграции Белого стало известно 12 июля. До этого актер уволился из МХТ, в котором проработал 24 года.
# Шоу-бизнес Белый Анатолий
По материалам: z-aya

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