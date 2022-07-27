Анна Асти рассказала секрет своего преображения

Певица Анна Асти призналась, что в этом ей помогает муж. В последнее время Анна Asti резко похорошела и, похоже, похудела, и ей все стали об этом писать в соцсетях. Певица рассказала, что поклонникам это не кажется. Да, она всегда тщательно занималась своей фигурой, но в последнее время появились обстоятельства, которые помогли ей довести себя до совершенства. «Я лет десять работаю над этим вопросом, как и каждая девочка, которая печется о своей фигуре. Худею, потом поправляюсь — вес скачет. Сейчас помогает новая физическая нагрузка — начала заниматься танцами. У меня появился балет, поэтому мы регулярно тренируемся, а это постоянная кардионагрузка. Также пью много воды и ограничиваю себя в питании», — раскрыла секрет своего похудения артистка.Кстати, в отличие от многих мужчин, супруг певицы решил поддержать ее в благородном деле похудения — и теперь сам питается по меню солистки. «Когда я на диете, то супруг меня поддерживает — ему интересно поучаствовать в этих процессах. Сейчас стараемся просто не есть очень жирную пищу, приготовленную в кляре, с большим количеством масла, и питаться интуитивно. Всегда готовлю сама — не разрешаю больше никому, но мне все всегда с удовольствием помогают. Только маме можно, потому что она готовит вкусно и вообще мамин супчик — это святое», — рассказала «Телепрограмме» Анна Asti. А вот свои любимые соленые огурцы, соленую рыбку или жареную картошку певица теперь может себе позволить есть максимум три раза в месяц. А на ночь она и вовсе ничего не ест. Если сильно хочется, то может перекусить низкокалорийными крабовыми палочками или просто выпить воды.