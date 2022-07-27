Анна Седокова призналась, что подкосило ее отношения
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Анна Седокова призналась, что подкосило ее отношения

Анна Седокова призналась, что подкосило ее отношения
Певица Анна Седокова не раз говорила, что у нее проблемы в личной жизни. Артистка рассказала, через какие испытания прошла её семья за последние два года. Певица не пытается идеализировать свой брак и честно говорит обо всех проблемах, с которыми они с мужем Янисом Тиммой сталкиваются. Накануне артистка сделала заявление о серьезном кризисе в отношениях. Тяжелый период начался с двух трагических происшествий: сначала скончалась любимая бабушка Седоковой, а потом супруги похоронили домашнего питомца. Речь идет о собаке по кличке Мамба. Как утверждает Анна, в семье к этому животному все относились, как к ребенку.
Как говорит Седокова, им с мужем пришлось буквально «собирать себя по кусочкам», чтобы после тяжелой потери вернуться в прежнее состояние. «Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно. Мы проходили через многие испытания как пара и проходим их до сих пор», — поделилась 39-летняя Седокова. Певица очень старалась сделать так, чтобы её разбитое состояние не отразилось на детях. Кстати, именно в общении с ними она находила силы. Седокова, напомним, вышла замуж за молодого спортсмена осенью 2020 года. На тот момент она воспитывала трех детей от предыдущих отношений. Артистка не скрывает, что готова к рождению еще одного ребёнка. Недавно Анна, кстати, решилась на интимное признание. Она рассказала, что муж ненасытен в постели и это её довольно сильно выматывает.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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