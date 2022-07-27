Австрия захотела запастись газом

Вадим Карасев

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о планах создать стратегический запас газа на три месяца

Австрия впервые создаст стратегический запас газа, которого в случае возникновения необходимости хватит на три месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федерального канцлера страны Карла Нехаммера.

«Особенно в неспокойные времена задача политики — обеспечить безопасность. По этой причине федеральное правительство впервые самостоятельно создаст стратегические запасы газа», — написал Нехаммер в Twitter.

По его словам, запасы объемом 20 тераватт-часов природного газа, что эквивалентно среднему расходу примерно в течение трех месяцев, будут готовы к 1 ноября.

Он также сообщил, что австрийские хранилища газа в настоящее время заполнены на 51 процент и «продолжают постоянно заполняться».

26 июля стало известно, что Австрия забрала у «Газпрома» подземное хранилище «Хайдах» и начнет заполнять его 1 августа. Ранее за поставки газа в «Хайдах» отвечал «Газпром», однако австрийские власти еще в начале июня предупредили об ответственности за отказ заполнять ПХГ.

Ранее страны ЕС договорились об ограничении потребления газа на 15 процентов для прохождения предстоящего зимнего периода. При этом принятое соглашение отличается от предложения Еврокомиссии, в том числе оно предполагает исключения для ряда стран. В частности, добиться для себя сокращения потребления не на 15 процентов, а на 7 процентов, смогли Испания и Португалия.