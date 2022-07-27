Блокчейн-стартап с украинскими корнями EvaCodes привлек $500 000 от фонда Hypra
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Блокчейн-стартап с украинскими корнями EvaCodes привлек $500 000 от фонда Hypra

Блокчейн-стартап с украинскими корнями EvaCodes привлек $500 000 от фонда Hypra


Занимающийся разработкой блокчейн-продуктов стартап EvaCodes получил $500 000 инвестиций от фонда Hypra, ориентированного на Web3-проекты. Об этом ForkLog UA сообщили представители компании.


EvaCodes основали в 2019 году украинские предприниматели Егор Гавриленко и Виталий Басюл. Компания разрабатывает различные решения в сфере блокчейна и Web3. 


«В следующие 3-5 лет наша компания намерена представить ряд новых продуктов. Одним из таких станет Dating-to-Earn проект, "NFT-Tinder". Чуть позже мы опубликуем подробности», — сообщил Егор Гавриленко.


Концепция Hypra предполагает не только инвестиции в проекты, но и помощь в совершенствовании операционных процессов, инструментов для развития и вариантов фандрейзинга. 


Напомним, фонд Hypra запустил бывший венчурный партнер TA Ventures и ангельский инвестор Игорь Перция в марте 2022 года.

# Экономика web 3, блокчейн, проекты, инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

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