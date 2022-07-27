Bloomberg: про Grand Theft Auto VI — героиня-девушка, вымышленный Майами и другие детали

Вадим Карасев





Известный игровой журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg, ссылаясь на свои источники, опубликовал материал с информацией по Grand Theft Auto VI. Известно, что игра находится в разработке, но сама Rockstar не спешит делится подробностями о проекте. Вот, что рассказал в своем материале Шрайер:

В Grand Theft Auto VI одним из главных героев, впервые в серии, будет девушка, при этом латиноамериканка.Журналист отмечает, что всего в Grand Theft Auto VI будет два главных персонажа, а сама история «вдохновлена грабителями банков Бонни и Клайдом».Первоначальные планы Grand Theft Auto VI под кодовым названием «Project Americas» заключались в том, чтобы проект был больше по масштабам, чем любая игра Grand Theft Auto до этого. Ранние концепты предполагали включение территорий, смоделированных по образцу больших регионов Северной и Южной Америки. Но после амбиции решили сократить, сейчас карта игры представляет собой вымышленную версию Майами и его окрестностей.План Rockstar состоит в том, чтобы со временем обновлять Grand Theft Auto VI, добавляя новые миссии и города на регулярной основе.Ни один из сотрудников Rockstar, которые были опрошены Bloomberg, не знает точной даты выхода Grand Theft Auto VI. Но они говорят, что, по их мнению, до выхода игры осталось не менее двух лет.

Напомним, ранее Шрайер опроверг появившиеся в игре слухи про Grand Theft Auto VI.