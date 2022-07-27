Болельщики освистали Жерара Пике из-за измен Шакире. Сама певица с детьми сейчас отдыхает в Мексике
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Болельщики освистали Жерара Пике из-за измен Шакире. Сама певица с детьми сейчас отдыхает в Мексике

Болельщики освистали Жерара Пике из-за измен Шакире. Сама певица с детьми сейчас отдыхает в Мексике

Болельщики травят Жерара Пике после расставания с Шакирой: ранее певица приняла решение уйти от отца своих детей из-за измен. Поклонники не простили футболисту такого поведения — с их реакцией он столкнулся даже на футбольном поле. Так, во время последнего матча "Барселоны" зрители с трибун встретили вышедшего на поле во втором тайме футболиста громкими криками и начали скандировать имя Шакиры. Пике старался не обращать на крики внимания.


Футболиста резко раскритиковали в соцсетях за его романы с девушками: уже после расставания звезд в сети появились слухи о новой возлюбленной Пике. Однако близкие Жерара заступились за него и заявили, что на самом деле он тяжело переживает разрыв.

Стоит отметить, что сама Шакира проводит время неплохо: в настоящее время певица наслаждается отдыхом в Мексике вместе с сыновьями.

Ранее стало известно о конфликте между Шакирой и Жераром Пике: певица решила переехать в США из Каталонии, где жила только из-за Пике. Сыновей она хочет забрать с собой, что не понравилось ее теперь уже экс-возлюбленному, поскольку он будет встречаться с мальчиками не так часто, как ему хотелось бы.

Кроме того, в сети появились слухи о том, что певица хочет отомстить Пике, который ей изменил, и разрушить его карьеру. Поклонников у футболиста уже стало существенно меньше: после расставания с Шакирой от него в инстаграме* отписались более 5 млн пользователей.

Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет. У них есть двое сыновей — 9-летний Милан и 7-летний Саша.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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