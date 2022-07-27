Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам
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Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам

Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словамБоррель заявил, что западные СМИ уделяют больше внимание словам главы МИД России Лаврова

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожаловался на невнимание западных СМИ к его словам и отметил, что они проявляют больший интерес к высказываниям главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом он заявил в интервью радиостанции Cadena SER.

«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве "резонатора" российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, (…) и никто не подхватывает [эту информацию в СМИ]», — подчеркнул глава евродипломатии.

По мнению Борреля, у западных средств массовой информации «есть определенная тенденция слушать врага, противника». «Недавно председатель Европейского совета [Шарль Мишель] был на саммите Африканского союза, (…) чтобы объяснить это (позицию ЕС — прим. «Ленты.ру»). Я не видел ни одной газеты, ни одного западного СМИ, которое воспроизвело бы это», — рассказал он.

27 февраля стало известно, что главы МИД Евросоюза договорились запретить вещание телеканалов RT и Sputnik на территории Евросоюза. «Мы должны бороться с дезинформацией… В этой связи мы собираемся запретить Russia Today и Sputnik вещать в союзе», — заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В марте ЕС запретил трансляцию и распространение контента российских СМИ Sputnik и RT на территории Европы. Отмечается, что Евросоюз ввел запрет на вещание RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish, а также Sputnik на территории всех стран союза.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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